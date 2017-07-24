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11:32 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге дореволюционный дом чуть не рухнул из-за перепланировки

В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с обрушением полов и потолков на четырех этажах в доме по Каменностровскому проспекту, 57.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, ЧП произошло оттого, что в одной из квартир рухнула несущая колонна. Как следствие, в квартирах на четырех этажах выше обрушились межэтажные перекрытия.

Расследование уголовного дела ведется в рамках стать «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Жильцов парадной эвакуировали накануне из-за угрозы обрушения. По предварительным данным, колонна рухнула в коммунальной квартире во время капитального ремонта, который затеял один из соседей.

В прокуратуре проводят собственную проверку в связи со случившимся. В ведомстве отмечают, что намерены дать принципиальную оценку действиям как жилищных органов, так и должностных лиц, которые должны контролировать работы в доме.

Здание по Каменностровскому проспекту, 57 построено в 1910 году. В шестиэтажном здании проживает 192 человека.

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