В Петербурге дореволюционный дом чуть не рухнул из-за перепланировки
В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с обрушением полов и потолков на четырех этажах в доме по Каменностровскому проспекту, 57.
В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с обрушением полов и потолков на четырех этажах в доме по Каменностровскому проспекту, 57.
Как сообщает прокуратура
Расследование уголовного дела ведется в рамках стать «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
В прокуратуре проводят собственную проверку в связи со случившимся. В ведомстве отмечают, что намерены дать принципиальную оценку действиям как жилищных органов, так и должностных лиц, которые должны контролировать работы в доме.
Здание по Каменностровскому проспекту, 57 построено в 1910 году. В шестиэтажном здании проживает 192 человека.