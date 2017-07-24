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11:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Дагестанского министра строительства похитили ради 70 миллионов рублей

В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Преступление было совершено 20 июля. За освобождение чиновника они потребовали выкуп, говорится в сообщении Следственного комитета России, полученного редакцией «Ленты.ру».

«По версии следствия, 20 июля 2017 года в городе Махачкале подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, совершили похищение министра с целью получения за освобождение денежных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении СКР.

На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей мужчины были задержаны сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии. Министр был освобожден.

В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ — «Похищение человека организованной группой», «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».

По данным портала dagestan.news-r.ru, за освобождение министра похитители изначально потребовали выкуп в 70 миллионов рублей.

Комментарии
13
Ragnarok .
)) Я бы госпожу Набиуллину выкрал и за просто так, стерпится - слюбится, зато каков был бы в моих карманах финансовый результат, а что такое сейчас 70 млн., так пустяк, баловство ))!
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Ольга Лысенко
Интересно , а в какую сумму оценили бы министров РФ .
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Алекс NO FAMILE
Раньше невест крали.....видать совсем все плохо.
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