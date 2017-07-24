На популярной базе отдыха в Приморье ребёнка укусила змея
Очевидцы: мама мальчика, услышав про гадюку, в панике убежала.
Очевидцы: мама мальчика, услышав про гадюку, в панике убежала.
В Приморье на популярном пляже ребёнка укусила змея. Мальчика, по данным очевидцев, пришлось госпитализировать, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На известной базе отдыха «Сидими» в приморском Безверхово змея укусила мальчика. Пресмыкающееся настолько запугало отдыхающих, что они попросту заколотили её камнем по голове. Об этом на своей странице в Instagram рассказала известный в Приморье журналист Елена Штейникова.
«Прямо на берегу моря мальчика укусила змея. Ребёнка госпитализировали, змея оказалась не ядовитая! Пляж Безверхово», — написала она.
Елена Штейникова уточнила, что сначала все решили, что это гадюка, и напугали маму ребёнка. Женщина в панике убежала и даже не узнала, что «обидчиком» оказался амурский полоз. Журналист также опубликовала видео, на котором отдыхающие расправились со змеёй — мужчина схватил её и камнем просто разбил змее голову.
Между тем в администрации самой базы отдыха корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сказали, ничего серьёзного не произошло.
«В принципе никакой паники не было. Это оказался обычный амурский полоз. С ребёнком всё в порядке. К нам никто не обращался, родители в администрацию не приходили. В больницу они тоже не обращались, потому что к нам бы в таком случае приехали, чтобы уточнить всё, что произошло, а этого не было, — рассказала администратор службы приёма и размещения. — Вы представляете, что такое Хасанский район? Змеи на базе, как и везде в Хасанском районе, встречаются, потому что это деревня в лесу. Я не могу сказать, что они ползают по всей базе. Ну вот, первый случай — встретили змею».