На популярной базе отдыха в Приморье ребёнка укусила змея

Елена Штейникова уточнила, что сначала все решили, что это гадюка, и напугали маму ребёнка. Женщина в панике убежала и даже не узнала, что «обидчиком» оказался амурский полоз. Журналист также опубликовала видео, на котором отдыхающие расправились со змеёй — мужчина схватил её и камнем просто разбил змее голову.

«В принципе никакой паники не было. Это оказался обычный амурский полоз. С ребёнком всё в порядке. К нам никто не обращался, родители в администрацию не приходили. В больницу они тоже не обращались, потому что к нам бы в таком случае приехали, чтобы уточнить всё, что произошло, а этого не было, — рассказала администратор службы приёма и размещения. — Вы представляете, что такое Хасанский район? Змеи на базе, как и везде в Хасанском районе, встречаются, потому что это деревня в лесу. Я не могу сказать, что они ползают по всей базе. Ну вот, первый случай — встретили змею».