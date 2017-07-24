Школьницу из Еткуля, состоявшую в суицидальной группе, нашли мёртвой

Напомним, в мае этого года школьница уже пыталась свести счёты с жизнью, наглотавшись таблеток. Тогда девочка выжила и рассказала, что ради интереса вступила в группу смерти, где московский куратор Илья Сидоров заставлял её выполнять задания суицидальной направленности. Девочка не захотела выполнять последнее задание, и тогда куратор стал угрожать убийством её и родителей. В июне Сидорова арестовали, а чуть позднее задержали второго куратора.