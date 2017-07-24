Школьницу из Еткуля, состоявшую в суицидальной группе, нашли мёртвой
Девочка ранее пыталась покончить жизнь самоубийством.
Девочка ранее пыталась покончить жизнь самоубийством.
14-летнюю девочку из Еткульского района, состоявшую в суицидальной группе «Синий кит», нашли мёртвой 21 июля. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщают знакомые школьницы.
По предварительной информации, девочка покончила жизнь самоубийством.
В СУ СКР по Челябинской области не комментируют данное происшествие.
Напомним, в мае этого года школьница уже пыталась свести счёты с жизнью, наглотавшись таблеток. Тогда девочка выжила и рассказала, что ради интереса вступила в группу смерти, где московский куратор Илья Сидоров заставлял её выполнять задания суицидальной направленности. Девочка не захотела выполнять последнее задание, и тогда куратор стал угрожать убийством её и родителей. В июне Сидорова арестовали, а чуть позднее задержали второго куратора.