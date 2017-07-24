В Воронеже директор фирмы не выплатила 17,5 млн рублей налогов

Источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские обнаружили, что директор одной из организаций не выплатила крупную сумму налогов. По данным МВД, руководительница задолжала 17,5 млн рублей налога на доходы физлиц.

«Предпринимательница исчислила и удержала деньги, но не перечислила их в бюджет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению».