В Воронеже директор фирмы не выплатила 17,5 млн рублей налогов
Предпринимательнице грозит до 6 лет колонии.
Предпринимательнице грозит до 6 лет колонии.
Воронежские полицейские обнаружили, что директор одной из организаций не выплатила крупную сумму налогов. По данным МВД, руководительница задолжала 17,5 млн рублей налога на доходы физлиц.
«Предпринимательница исчислила и удержала деньги, но не перечислила их в бюджет, — рассказали в
За неисполнение обязанностей налогового агента 33-летней женщине теперь грозит до 6 лет колонии.