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11:46 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже директор фирмы не выплатила 17,5 млн рублей налогов

Предпринимательнице грозит до 6 лет колонии.

Источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские обнаружили, что директор одной из организаций не выплатила крупную сумму налогов. По данным МВД, руководительница задолжала 17,5 млн рублей налога на доходы физлиц.

«Предпринимательница исчислила и удержала деньги, но не перечислила их в бюджет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению».

За неисполнение обязанностей налогового агента 33-летней женщине теперь грозит до 6 лет колонии.

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