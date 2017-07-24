В деле главы депстроя Самары Сергея Рубакова появился новый эпизод
Руководитель департамента градостроительства Самары,
Руководитель департамента градостроительства Самары,
Как пишет «Самарское обозрение», в деле Рубакова появился эпизод, где он подозревается в причастности к мошенничеству в особо крупном размере.
Напомним, Сергея Рубакова задержали 2 июня в одном из ресторанов города сотрудники ФСБ в момент получения 2,5 млн рублей от директора ГКУ «Управление капитального строительства» (бывший руководитель ГУП СО «Стройконтроль») Реналя Мязитова. Эти деньги глава депстроя обещал передать неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за решение вопроса о непривлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу, возбужденному областным ГУ МВД по факту незаконного получения субсидий ГУП СО «Стройконтроль» при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения. В итоге Рубакову вменили обещание посредничества во взяточничестве и поместили под домашний арест.