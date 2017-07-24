В деле главы депстроя Самары Сергея Рубакова появился новый эпизод

Как пишет «Самарское обозрение», в деле Рубакова появился эпизод, где он подозревается в причастности к мошенничеству в особо крупном размере. Вице-мэр обещал решить какой-то вопрос за вознаграждение в 5 млн рублей. По данному факту на основании свидетельских показаний было возбуждено уголовное дело. Предположительно, новые показания на Рубакова дал руководитель ООО «Преображенский двор» Алексей Пискунов. Однако, какой вопрос они могли решать вместе, пока не известно. «СО» предполагает, что он связан с выводом из городской собственности еще при администрации мэра Виктора Тархова здания бывшей городской больницы № 3 на улице Водников.