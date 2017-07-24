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11:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В деле главы депстроя Самары Сергея Рубакова появился новый эпизод

Руководитель департамента градостроительства Самары, вице-мэр Сергей Рубаков, которого в июне этого года задержали за посредничество во взяточничестве, в ближайшее время может быть обвинен в совершении еще одного преступления.

Источник: Pro Город Самара

Как пишет «Самарское обозрение», в деле Рубакова появился эпизод, где он подозревается в причастности к мошенничеству в особо крупном размере. Вице-мэр обещал решить какой-то вопрос за вознаграждение в 5 млн рублей. По данному факту на основании свидетельских показаний было возбуждено уголовное дело. Предположительно, новые показания на Рубакова дал руководитель ООО «Преображенский двор» Алексей Пискунов. Однако, какой вопрос они могли решать вместе, пока не известно. «СО» предполагает, что он связан с выводом из городской собственности еще при администрации мэра Виктора Тархова здания бывшей городской больницы № 3 на улице Водников.

Напомним, Сергея Рубакова задержали 2 июня в одном из ресторанов города сотрудники ФСБ в момент получения 2,5 млн рублей от директора ГКУ «Управление капитального строительства» (бывший руководитель ГУП СО «Стройконтроль») Реналя Мязитова. Эти деньги глава депстроя обещал передать неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за решение вопроса о непривлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу, возбужденному областным ГУ МВД по факту незаконного получения субсидий ГУП СО «Стройконтроль» при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения. В итоге Рубакову вменили обещание посредничества во взяточничестве и поместили под домашний арест.

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