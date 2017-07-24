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11:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сильные дожди в Хабаровском крае привели к сбою в электроснабжении поселка Корфовский

Энергетики ведут мониторинг оперативной обстановки.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Минувшие выходные специалисты филиала АО «ДРСК» устраняли нарушения в работе электросетевых объектов вызванные нестабильными погодными условиями. 23 июля во время прохождения сильного дождя с ветром отключилась воздушная линия 35 кВ «Корфовская — Карьер». Отключение энергоснабжение произошло поздним вечером, по причине повреждения изоляторов. Под ограничение энергоснабжения попала часть потребителей поселка Корфовский, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

В течение нескольких часов ремонтная бригада Хабаровских электрических сетей филиала устраняла повреждения, восстановив энергоснабжение потребителей к 3 часам ночи.

На данный момент электросетевые объекты филиала работают в штатном режиме, филиал ведет мониторинг оперативной обстановки на объектах электросетевого хозяйства входящих в его зону ответственности. По прогнозам синоптиков ухудшения погодных условий на территории Хабаровского края не ожидается.

«Хабаровские электрические сети» призывают жителей края соблюдать правила электробезопасности во время стихии: во время грозы нельзя находиться вблизи линий электропередачи, необходимо исключить попадание воды на электроприборы, так как это может вызвать замыкание в электрической сети. При обнаружении оборванных проводов можно сообщить по «горячей линии» АО «ДРСК»: 8−800−1000−397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

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