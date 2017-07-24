Фигурант дела о хищении 67 автобусов в Челнах попал под амнистию

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах вынесен приговор в отношении бывшего директора обществ с ограниченной ответственностью «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» 49-летнего Фаргата Набиева по уголовному делу о хищении 67 пассажирских автобусов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, в 2013—2014 годах Набиев, будучи руководителем фирмы, без ведома ее учредителя заключил договор купли-продажи автобусов с предприятием, принадлежащим ему самому. Согласно договору, ООО «Экспресс-Кама НЧ» продало ООО «ПАК-Инвест» 67 автобусов «НефАЗ» рыночной стоимостью 32,6 млн рублей всего за 7,5 млн рублей. Однако указанная сумма так и не поступила на счет фирмы-продавца. Оформив таким образом автобусы на свою фирму, Набиев перепродал их третьим лицам.



Свою вину подсудимый не признал.



Во время следствия 56 автобусов были возвращены законному владельцу, еще на 11 наложен арест. Также наложен арест на имущество обвиняемого: три земельных участка и два жилых дома общей стоимостью 13,8 млн рублей.



Суд квалифицировал действия Набиева по статье «Злоупотребление полномочиями» и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Суд также постановил освободить подсудимого от назначенного наказания со снятием судимости на основании амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.