В Приангарье СКР завел дело по факту попытки дачи взятки полицейскому

В Казачинско-Ленском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя поселка Улькан, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как стало известно, 23 июля во время рейда в сфере лесной промышленности на территории Казачинско-Ленского района сотрудниками ДПС был выявлен пьяный водитель. Следствие установило, после медосвидетельствования в служебном автомобиле он попытался передать 30 тысяч рублей автоинспектору, чтобы материалы об административном правонарушении были уничтожены.