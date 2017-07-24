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12:38 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье СКР завел дело по факту попытки дачи взятки полицейскому

Подозреваемого пока отпустили.

В Казачинско-Ленском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя поселка Улькан, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как стало известно, 23 июля во время рейда в сфере лесной промышленности на территории Казачинско-Ленского района сотрудниками ДПС был выявлен пьяный водитель. Следствие установило, после медосвидетельствования в служебном автомобиле он попытался передать 30 тысяч рублей автоинспектору, чтобы материалы об административном правонарушении были уничтожены.

В настоящее время подозреваемый допрошен и отпущен под подписку о невыезде на время следствия.

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