Арсенал оружия и тротиловую шашку изъяли у фигуранта дела по мошенничеству в Братске

В Братске в ходе совместных мероприятий подразделений следствия и экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области выявлен факт попытки незаконного возмещения денежных средств. Как установили сыщики, 26-летний руководитель частной фирмы по заготовке и экспорту древесины вступил в сговор с бухгалтером предприятия, чтобы получить незаконную компенсацию НДС в сумме более 340 тысяч рублей.

В процессе расследования при содействии сотрудников МУ МВД РФ «Братское» по месту жительства одного из фигурантов проведены обыски, в результате которых обнаружен тайник с оружием. Из незаконного оборота изъято три пистолета — Маузер, ТТ и ПМ, не числившиеся по базе данных, а также более 150-ти патронов различного калибра и тротиловая шашка. Все это направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области.