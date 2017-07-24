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12:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Арсенал оружия и тротиловую шашку изъяли у фигуранта дела по мошенничеству в Братске

Сотрудники полиции в Братске во время расследования мошенничества в частной фирме по заготовке и экспорту древесины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

По данному факту дознанием отдела полиции № 3 МУ МВД «Братское» возбуждено уголовное дело. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске в ходе совместных мероприятий подразделений следствия и экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области выявлен факт попытки незаконного возмещения денежных средств. Как установили сыщики, 26-летний руководитель частной фирмы по заготовке и экспорту древесины вступил в сговор с бухгалтером предприятия, чтобы получить незаконную компенсацию НДС в сумме более 340 тысяч рублей.

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«По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), следователями Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело», -отметили в ведомстве.

В процессе расследования при содействии сотрудников МУ МВД РФ «Братское» по месту жительства одного из фигурантов проведены обыски, в результате которых обнаружен тайник с оружием. Из незаконного оборота изъято три пистолета — Маузер, ТТ и ПМ, не числившиеся по базе данных, а также более 150-ти патронов различного калибра и тротиловая шашка. Все это направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области.

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