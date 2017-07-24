В Новочеркасске посетительница аквапарка пострадала от падения зонта
В аквапарке Новочеркасска посетительница получила сильный ушиб лопатки, когда пыталась закрыть ребенка от падения зонта.
В аквапарке Новочеркасска посетительница получила сильный ушиб лопатки, когда пыталась закрыть ребенка от падения зонта.
Инцидент произошел 23 июля около 16:30 в городском аквапарке. По словам мужа пострадавшей, к вечеру погода стала ухудшаться, подул сильный ветер. Работники аквапарка начали собирать зонты и складывать навесы.
«Мы собирали вещи и одевали детей. Порывом ветра свалило стоящий сложенный зонт, под которым стоял двухлетний ребенок. Чудом моя жена успела закрыть малыша собой, но при этом сама пострадала», — рассказал местный житель.
Он также добавил, что женщину, не дождавшись скорой помощи, подруга отвезла в БСМП Новочеркасска. У нее диагностировали сильный ушиб лопатки, также у пострадавшей рассечено плечо, многочисленные синяки и ссадины. Сейчас женщина не может шевелить рукой.
Как прокомментировали ситуацию представители аквапарка изданию «Ёрш. Новочеркасск», ЧП было связано с с резким ухудшением погодных условий. Сотрудники вызвали пострадавшей скорую, однако женщина, не дождавшись, уехала в больницу. Представители также отметили, пока с претензиями к ним никто не обращался.