В Новочеркасске посетительница аквапарка пострадала от падения зонта

Инцидент произошел 23 июля около 16:30 в городском аквапарке. По словам мужа пострадавшей, к вечеру погода стала ухудшаться, подул сильный ветер. Работники аквапарка начали собирать зонты и складывать навесы.

«Мы собирали вещи и одевали детей. Порывом ветра свалило стоящий сложенный зонт, под которым стоял двухлетний ребенок. Чудом моя жена успела закрыть малыша собой, но при этом сама пострадала», — рассказал местный житель.

Он также добавил, что женщину, не дождавшись скорой помощи, подруга отвезла в БСМП Новочеркасска. У нее диагностировали сильный ушиб лопатки, также у пострадавшей рассечено плечо, многочисленные синяки и ссадины. Сейчас женщина не может шевелить рукой.