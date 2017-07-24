В Новороссийске двое мужчин украли со склада 1000 пластиковых бутылок

Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. О краже в правоохранительные органы сообщил директор склада. Во время ревизии он обнаружил, что из помещения исчезли более 1000 штук 19-литровых бутылок.



Полицейские вскоре обнаружили воров. Ими оказались бывшие рабочие склада, 27-летний житель Челябинской области и 34-летний местный житель. Мужчины сознались в содеянном. Они рассказали, что у них имелись ключи от клада, и мужчины решили воспользоваться этим. Украденную пластмассовую тару они продавали в торговые точки города.



В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы каждому.