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12:11 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске двое мужчин украли со склада 1000 пластиковых бутылок

Общий ущерб от действий злоумышленников составил 200 тысяч рублей.

Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. О краже в правоохранительные органы сообщил директор склада. Во время ревизии он обнаружил, что из помещения исчезли более 1000 штук 19-литровых бутылок.

Полицейские вскоре обнаружили воров. Ими оказались бывшие рабочие склада, 27-летний житель Челябинской области и 34-летний местный житель. Мужчины сознались в содеянном. Они рассказали, что у них имелись ключи от клада, и мужчины решили воспользоваться этим. Украденную пластмассовую тару они продавали в торговые точки города.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы каждому.

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