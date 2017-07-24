В Воронежской области в пруду утонул 53-летний воронежец

Житель Воронежа, 53-летний мужчина, утонул в пруду села Троицкое Семилукского района в воскресенье, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж сообщил помощник главы администрации района по ГО и ЧС Сергей Казарцев в понедельник, 24 июля.

По данным полиции, компания мужчин из Воронежа отдыхала и рыбачила на берегу водоема несколько дней. Один из рыбаков поплыл с удочками в лодке утром воскресенья, 23 июля. Другой мужчина остался ждать его на берегу. Когда рыбак вернулся на берег, друга не было. Мужчины начали поиски, к которым подключился сын пропавшего рыбака. Он позвонил в «систему-112» около 12:00. На место выехал участковый райотдела полиции. Тело на поверхности водоема обнаружил сын утонувшего.