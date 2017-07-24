МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в лесах Татарстана
С сегодняшнего дня по 31 июля в восточных и южных районах Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов.
С сегодняшнего дня по 31 июля в восточных и южных районах Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов.
(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). От Гидрометцентра РТ поступило штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов на территории республики, сообщили ИА «Татар-информ» в
С сегодняшнего дня по 31 июля в восточных и южных районах Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).