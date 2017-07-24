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12:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в лесах Татарстана

С сегодняшнего дня по 31 июля в восточных и южных районах Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). От Гидрометцентра РТ поступило штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов на территории республики, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

С сегодняшнего дня по 31 июля в восточных и южных районах Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

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