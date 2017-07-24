Под Калининградом в лесу заблудились четверо любителей малины

В воскресенье днём в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в лесном массиве у поселка Матвеевка Гурьевского городского округа заблудились 4 человека, собиравших малину. «За лесной ягодой отправились две женщины, мужчина и ребенок шести лет. В лесу они рассредоточились на группы, потеряли друг друга из виду и вскоре заблудились. В предполагаемый район поиска выехала группа спасателей, в том числе два кинологических расчета», — сообщили в МЧС.