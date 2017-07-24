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12:17 (мск), источник: Новый Калининград

Под Калининградом в лесу заблудились четверо любителей малины

В том числе шестилетний ребёнок.

Под Калининградом спасатели вывели из леса двух человек, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник.

В воскресенье днём в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в лесном массиве у поселка Матвеевка Гурьевского городского округа заблудились 4 человека, собиравших малину. «За лесной ягодой отправились две женщины, мужчина и ребенок шести лет. В лесу они рассредоточились на группы, потеряли друг друга из виду и вскоре заблудились. В предполагаемый район поиска выехала группа спасателей, в том числе два кинологических расчета», — сообщили в МЧС.

Женщина и ребёнок вышли из леса самостоятельно. С оставшимися в лесу взрослыми связь поддерживалась по мобильному телефону. В седьмом часу вечера они были обнаружены кинологическими расчетами примерно в двух километрах от поселка Матвеевка и выведены из леса. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

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