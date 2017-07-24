Депутат-директор ЦПКиО Роман Шадрин проиграл суд по делу о пьянстве
Октябрьский райсуд Екатеринбурга отказал директору ЦПКиО Роману Шадрину в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Октябрьский райсуд Екатеринбурга отказал директору ЦПКиО Роману Шадрину в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Руководитель обратился в суд после того, как его бывшая подчиненная Юлия Вепрева, имевшая также торговый бизнес на территории парка, начала писать на него жалобы во всевозможные инстанции. Она обвиняла его в «рейдерском захвате» своего киоска и сообщала о том, что он часто появляется на работе в состоянии алкогольного опьянения.
Информация о претензиях
Что касается сообщений о пьянстве на работе, то, согласно протоколам заседания, восемь свидетелей из числа бывших работников парка и
«Суд отмечает, что с учетом показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей, пояснивших о наличии запаха алкоголя от истца в рабочее время и нарушении истцом прав предпринимателей, оснований полагать, что обращение ответчика не имело под собой никаких оснований и продиктовано исключительно намерением причинить вред истцу, не имеется», — говорится в решении суда.
Получить комментарий у самого Романа Шадрина и уточнить, собирается ли он оспаривать решение Октябрьского райсуда, не удалось. Его заместитель Михаил Юланов уточнил, что ни он, ни его руководитель не комментируют ход судебных процессов. Добавим, противостояние между предпринимателями и руководством парка началось после увольнения с поста директора Владимира Черменинова — с частью коммерсантов Шадрин и его команда не пожелали продолжать работу. В числе попавших в немилость предпринимателей оказалась и супруга Черменинова.
Отметим, в частных разговорах многие предприниматели говорят о незаконном разрыве контрактов и отнятой собственности. Однако в суд подала и выиграла процесс в первой инстанции только предпринимательница Валентина Киселева — сделка по выкупу парком двух ее кафе и четырех киосков признана кабальной. Защита ЦПКиО сейчас обжалует это решение.