В Нижнем Тагиле полиция задержала банду наркодилеров

По данным пресс-секретаря ведомства Валерия Горелых, информация о том, что на территории города действует группа, сыщикам поступила в конце 2016 года.

В результате спецоперации был задержан ранее судимый за кражи Дмитрий 1998 года рождения и его напарник Андрей 1992 года рождения. В их автомобиле полицейские обнаружили и изъяли коробку с расфасованным в три пакета криминальным товаром массой 169 гр.

В ходе начавшегося разбирательства оперуполномоченные изобличили третьего участника группы — 35-летнего родственника одного из ранее задержанных.

Стражи порядка провели обыск в квартире на улице Пархоменко, которую торговцы использовали в качестве склада. Там полицейские обнаружили весы и другие необходимые для незаконного бизнеса атрибуты, а также дополнительно три килограмма аналогичных наркотиков. Еще 264 гр. зелья хранилось в тайнике, устроенном в неприметном месте на улице Краснознаменной.

«Следствием ОВД установлено, что задержанные в период с марта по декабрь 2016 года приобретали через Интернет крупные партии наркотиков, затем их делили на мелкие, которые, в свою очередь, прятали в схронах. Сведения о местонахождении так называемых закладок злоумышленники сообщали через один из мессенджеров. Таким образом, в месяц наркодилеры зарабатывали от 150000 до 200000 рублей на троих, которые им на личные счета переводили владельцы интернет-точки», — отметил полковник Горелых.