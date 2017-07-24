В Воронеже «Лада» сбила 11-летнюю девочку

Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 11-летнюю девочку во дворе дома № 25/6 на улице Владимира Невского около 19:05 воскресенья, 23 июля. Ребёнка доставили в больницу с ушибом голени и ссадинами коленного сустава, рассказали корреспонденту «Вести Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекторов, за рулем легковушки находился 23-летний парень. Девочка отделалась ушибами, после оказания медпомощи её отпустили домой.