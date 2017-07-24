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12:51 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже «Лада» сбила 11-летнюю девочку

Авария произошла во дворе дома на Владимира Невского.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 11-летнюю девочку во дворе дома № 25/6 на улице Владимира Невского около 19:05 воскресенья, 23 июля. Ребёнка доставили в больницу с ушибом голени и ссадинами коленного сустава, рассказали корреспонденту «Вести Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекторов, за рулем легковушки находился 23-летний парень. Девочка отделалась ушибами, после оказания медпомощи её отпустили домой.

Автоинспекторы напомнили автомобилистам о необходимости быть внимательными, двигаясь по дворовой территории, особенно летом, кода дети целыми днями находятся на улице. Родителям рекомендовали постоянно напоминать детям о безопасности дорожного движения.

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