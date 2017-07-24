Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
«Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Машины смертников «Исламского государства»
14:22 (мск), источник: АиФ Калининград

Причиной массового заболевания студентов в Калининграде стал сальмонеллез

С симптомами отравления в больницу обратились более 50 человек.

Причиной массового заболевания студентов в Калининграде стала сальмонеллезная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в медицинское учреждение с симптомами отравления обратились более 50 человек (студенты, занимающиеся прокладкой электрокабеля), пятерым потребовалась госпитализация. Работа столовой, где они отравились, была приостановлена. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.

«По предварительным результатам лабораторных исследований блюд, приготовленных в столовой ИП Клеванного Л. А. установлено, что все они микробиологически загрязнены», — рассказали в ведомстве.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Питере друзья «случайно» утопили 13-летнего товарища в Неве и разошлись по домам
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на людей
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь