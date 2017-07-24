Причиной массового заболевания студентов в Калининграде стал сальмонеллез
С симптомами отравления в больницу обратились более 50 человек.
С симптомами отравления в больницу обратились более 50 человек.
Причиной массового заболевания студентов в Калининграде стала сальмонеллезная инфекция. Об этом сообщает
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в медицинское учреждение с симптомами отравления обратились более 50 человек (студенты, занимающиеся прокладкой электрокабеля), пятерым потребовалась госпитализация. Работа столовой, где они отравились, была приостановлена. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.
«По предварительным результатам лабораторных исследований блюд, приготовленных в столовой ИП Клеванного Л. А. установлено, что все они микробиологически загрязнены», — рассказали в ведомстве.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.