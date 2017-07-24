Причиной массового заболевания студентов в Калининграде стал сальмонеллез

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в медицинское учреждение с симптомами отравления обратились более 50 человек (студенты, занимающиеся прокладкой электрокабеля), пятерым потребовалась госпитализация. Работа столовой, где они отравились, была приостановлена. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.