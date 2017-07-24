В Кировском районе Самары КАМАЗ столкнулся с Daewoo Nexia

Днем 23 июля на пересечении улиц Магистральной и Металлургической в Кировском районе областной столицы произошло ДТП. 50-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ-55111» (стаж — 13 лет) двигался со стороны улицы Товарной.

По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, автомобилист допустил столкновение с автомашиной «Daewoo Nexia» под управлением молодого человека 1994 года рождения (стаж — 4 года). В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир иномарки получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены домой.