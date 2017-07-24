Ураган в румынском уезде: человек погиб и 16 пострадали
Один человек погиб, еще 16 получили травмы в результате сильного ветра с градом в румынском уезде Бихор.
Один человек погиб, еще 16 получили травмы в результате сильного ветра с градом в румынском уезде Бихор.
Непогода застала туристов в кемпинге, на который обрушились деревья.
Многие туристы укрылись от урагана в домах местных жителей. Некоторым пришлось пережидать стихию в машинах и палатках.
«Держали подпорки, все, что могли удержать. Было трудно. Ветер был настолько сильным, что нашу палатку снесло.».
На одну из машин упало дерево. Один человек погиб. Есть и пострадавшие.
«К нам доставили пятерых несовершеннолетних. Двое находятся в отделении нейрохирургии. Они в сознании, их состояние стабильно. Детям семь и десять лет. У одного из них контузия», — сказал врач больницы скорой помощи города Орадя Александру Матеюк.
На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Они эвакуируют людей из зоны риска. С воскресенья в уезде Бихор объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром и возможными ураганами.