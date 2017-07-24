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14:11 (мск), источник: Publika.md

Ураган в румынском уезде: человек погиб и 16 пострадали

Один человек погиб, еще 16 получили травмы в результате сильного ветра с градом в румынском уезде Бихор.

Непогода застала туристов в кемпинге, на который обрушились деревья.

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Многие туристы укрылись от урагана в домах местных жителей. Некоторым пришлось пережидать стихию в машинах и палатках.

«Держали подпорки, все, что могли удержать. Было трудно. Ветер был настолько сильным, что нашу палатку снесло.».

На одну из машин упало дерево. Один человек погиб. Есть и пострадавшие.

«К нам доставили пятерых несовершеннолетних. Двое находятся в отделении нейрохирургии. Они в сознании, их состояние стабильно. Детям семь и десять лет. У одного из них контузия», — сказал врач больницы скорой помощи города Орадя Александру Матеюк.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Они эвакуируют людей из зоны риска. С воскресенья в уезде Бихор объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром и возможными ураганами.

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