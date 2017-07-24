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13:12 (мск), источник: РБК

Обвиняемого в экстремистских постах математика Богатова отпустили из СИЗО

Суд отпустил из СИЗО под домашний арест преподавателя Дмитрия Богатова, который обвиняется в призывах к массовым беспорядкам в интернете. О смягчении меры пресечения просил следователь.

Пресненский суд Москвы смягчил меру пресечения 25-летнему преподавателю математики Дмитрию Богатову, которому следствие вменяет призывы к массовым беспорядкам и терроризму в интернете. Такое решение принял судья Евгений Найденов, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

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В деле нет никаких свидетелей или потерпевших, на которых обвиняемый мог бы воздействовать; на этом основании следствие считает возможным отпустить его из-под стражи, рассказал на заседании представитель СКР. Кроме того, все важные экспертизы по делу уже завершены, а обвиняемый страдает рядом заболеваний. Адвокаты Богатова поддержали ходатайство следствия и добавили, что просят разрешить ему ежедневные двухчасовые прогулки.

Богатов был задержан в апреле.

С конца марта, после крупных антикоррупционных митингов с массовыми задержаниями, в интернете начали появляться призывы выйти на новую несанкционированную акцию протеста 2 апреля. Накануне акции, 1 апреля, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). По версии следствия, 29 марта «неустановленное лицо» под псевдонимом «Айрат Баширов» разместило в интернете «текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка». 6 апреля СКР рассказал о задержании по этому делу мужчины 1992 года рождения. Обвиняемый пользовался программами, которые скрывают IP-адрес пользователя с помощью цепочки прокси-серверов в других странах. Несмотря на это, его удалось вычислить, подчеркивал СКР.

Задержанным оказался Богатов. Когда СКР вышел в суд с ходатайством о его аресте, судья Найденов отказался отправлять математика под стражу, сочтя такую меру пресечения необоснованной. После этого Богатова вновь отвезли на допрос в СКР и там ужесточили обвинение, добавив к нему призывы к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК), рассказывал на суде его адвокат Алексей Тепцов. Через три дня СКР повторно попросил арестовать Богатова, и судья Найденов удовлетворил ходатайство.

Защита Богатова указывала, что во время публикации постов, которые следствие считает террористическими, обвиняемый находился сначала в фитнес-клубе, а потом — в продуктовом магазине с супругой. Об этом свидетельствуют видеозаписи, сделанные в спортзале и супермаркете. Кроме того, предполагаемый автор террористических постов использовал браузер Tor, работа которого основана на VPN-технологии (когда трафик передается через цепочку прокси-серверов по всему миру).

Компьютер Богатова служил выходным узлом сети Tor, а значит, под его домашним IP-адресом в интернете публиковались посты множества других пользователей, и точно установить их авторство технически невозможно.

Сторонники Богатова начали в интернете кампанию в его поддержку, призвав распространять информацию о деле в интернете и переименовывать узлы Tor в честь математика. Обращения в поддержку арестованного преподавателя писали экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и компания Debian — разработчик операционной системы из семейства Linux, с которой сотрудничал Богатов. Правозащитный центр «Мемориал» признал Богатова политзаключенным.

Издание «Медиазона» обнаружило предполагаемого автора постов под ником «Айрат Баширов».

Он указывал, что является гражданином США, и что готов предоставить следствию материалы в доказательство невиновности Богатова.

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Комментарии
1
Станислав Смоляков
Зачем же тор был нужен чуваку, если он белый и пушистый. Ну ладно, допустим, чтоб обходить запрет блокировок на торренты, а узел то зачем организовал, чтоб отмазаться, мол это не я писал, а мой комп использовали? Бред.
Ну а если посты писал с мобилы в магазинах и в спортзале, то какой смысл было юзать тор дома? Один раз с мобилы спалился и звиздец.
Короче какая-то тупая и непонятная история.
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