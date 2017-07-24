В офисе «Алросы» в Москве проводятся обыски
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственные действия и выемка документов проводятся в одном из подразделений алмазодобывающей компании «Алроса», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственные действия и выемка документов проводятся в одном из подразделений алмазодобывающей компании «Алроса», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В московском офисе компании «Единая сбытовая организация «Алроса» проводятся
Других подробностей он не привел.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает. Офис «Алросы» в Москве находится на Озерковской набережной, дом 24с1.
«Алроса» — крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи «Алросы» составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошлом году составили $4,375 млрд.
Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25% и улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении в настоящее время находится почти 34% акций.