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13:46 (мск), источник: ТАСС

В офисе «Алросы» в Москве проводятся обыски

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственные действия и выемка документов проводятся в одном из подразделений алмазодобывающей компании «Алроса», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Источник: ИТАР-ТАСС

«В московском офисе компании «Единая сбытовая организация «Алроса» проводятся оперативно-следственные действия», — сказал собеседник агентства. По его словам, ведется выемка необходимой документации. Источник уточнил, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. О каком именно деле идет речь, собеседник ТАСС не уточнил.

Как сообщил агентству источник, близкий к компании, задержан сотрудник службы безопасности.

Других подробностей он не привел.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает. Офис «Алросы» в Москве находится на Озерковской набережной, дом 24с1.

«Алроса» — крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи «Алросы» составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошлом году составили $4,375 млрд.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25% и улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении в настоящее время находится почти 34% акций.

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