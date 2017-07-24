В офисе «Алросы» в Москве проводятся обыски

Источник: ИТАР-ТАСС

«В московском офисе компании «Единая сбытовая организация «Алроса» проводятся оперативно-следственные действия», — сказал собеседник агентства. По его словам, ведется выемка необходимой документации. Источник уточнил, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. О каком именно деле идет речь, собеседник ТАСС не уточнил.

Как сообщил агентству источник, близкий к компании, задержан сотрудник службы безопасности.

Других подробностей он не привел.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает. Офис «Алросы» в Москве находится на Озерковской набережной, дом 24с1.

«Алроса» — крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи «Алросы» составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошлом году составили $4,375 млрд.