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14:23 (мск), источник: Newslab.ru

После пожара в Красноярском крае проверят места отдыха многодетных семей

Старост населенных пунктов и полицейских обязали проверить, как живут и где отдыхают многодетные семьи.

После пожара, в котором погибли четверо детей и их отец, власти потребовали проверить условия проживания и отдыха многодетных семей. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

Сегодня ночью около села Сухобузимское произошел пожар, в котором погиб мужчина и четыре его ребенка. Еще один мальчик сумел выбраться из горящего строения и вызвал пожарных.

Районным администрациям, полицейским и социальным работникам в краевом правительстве уже выдали задание проверить условия жизни и отдыха многодетных семей. «Мы, к несчастью, не знаем все места, где многодетные семьи могут подобным образом «отдыхать», — пояснил Евгений Вершинин. По его словам, «дачный домик» больше напоминал дощатый сарай и не был приспособлен для жилья.

Помогать в поисках опасных мест отдыха и их проверке, по мнению руководства МЧС России, будут старосты населенных пунктов. Их выбирают из числа наиболее активных жителей.

Евгений Вершинин рассказал, что сейчас 13-летний подросток находится в шоковом состоянии и не может сообщить ничего об обстоятельствах происшествия. Он получил ожог примерно 50% тела, есть угроза его жизни. Для лечения его уже доставили в Красноярск, в ожоговый центр Краевой клинической больницы.

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