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13:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках нашли тело пропавшего две недели назад мужчины

Пока не известно, что стало причиной его смерти.

В Березниках бездомные нашли тело мужчины. Предположительно им является мужчина, пропавший 9 июля.

В следственном отделе по городу Березники СУ СКР корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали, что родные опознали мужчину по отдельным приметам.

Тело обнаружено на пустыре за заброшенными гаражами недалеко от улицы Тельмана, в низине. Из-за обильных дождей, сменяющихся тёплой погодой, тело сильно обезображено. Потому визуально определить была ли смерть криминальной невозможно. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По фактам происшествия ведётся доследственная проверка.

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