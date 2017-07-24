В Березниках нашли тело пропавшего две недели назад мужчины

В следственном отделе по городу Березники СУ СКР корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали, что родные опознали мужчину по отдельным приметам.

Тело обнаружено на пустыре за заброшенными гаражами недалеко от улицы Тельмана, в низине. Из-за обильных дождей, сменяющихся тёплой погодой, тело сильно обезображено. Потому визуально определить была ли смерть криминальной невозможно. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.