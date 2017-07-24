В Березниках нашли тело пропавшего две недели назад мужчины
Пока не известно, что стало причиной его смерти.
Пока не известно, что стало причиной его смерти.
В Березниках бездомные нашли тело мужчины. Предположительно им является мужчина, пропавший 9 июля.
В следственном отделе по городу Березники СУ СКР корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали, что родные опознали мужчину по отдельным приметам.
Тело обнаружено на пустыре за заброшенными гаражами недалеко от улицы Тельмана, в низине.
По фактам происшествия ведётся доследственная проверка.