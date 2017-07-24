На Ильменском озере утонул мужчина

Три дня спасатели Миасса искали пропавшего 46-летнего местного жителя. По словам родственников, мужчина отправился купаться на озеро Ильменское 21 июля. С тех пор его никто не видел.

«Сначала на берегу озера спасателями были обнаружены одежда и сотовый телефон. Владелец имущества отсутствовал. По контактам сотового были опрошены родственники, которые подтвердили, что мужчина собирался на озеро искупаться», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.