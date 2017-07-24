В Миассе «Газель» врезалась в машину для фрезерования асфальта
В Миассе водитель «Газели» столкнулся с машиной для фрезерования асфальта. Чтобы достать водители из авто понадобилась помощь спасателей.
В Миассе водитель «Газели» столкнулся с машиной для фрезерования асфальта. Чтобы достать водители из авто понадобилась помощь спасателей.
В миасский спасотряд поступил вызов на ДТП 22 июля в два часа ночи. Автомобиль «Газель» столкнулся с машиной для фрезерования асфальта. В результате аварии водитель «Газели» оказался зажат искореженным металлом.
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