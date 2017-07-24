В Миассе «Газель» врезалась в машину для фрезерования асфальта

В миасский спасотряд поступил вызов на ДТП 22 июля в два часа ночи. Автомобиль «Газель» столкнулся с машиной для фрезерования асфальта. В результате аварии водитель «Газели» оказался зажат искореженным металлом.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательного службы Челябинской области, спасатели Миасского спасотряда совместно с сотрудниками пожарной охраны при помощи гидроинструмента деблокировали водителя и передали его бригаде скорой помощи. К счастью, больше в аварии никто не пострадал.