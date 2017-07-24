СК: строитель погиб при разработке котлована метро в Нижнем
Возбуждено уголовное дело после трагедии на строительном объекте.
Возбуждено уголовное дело после трагедии на строительном объекте.
Строитель погиб при разработке котлована метро в районе улицы Самаркандская в Нижнем Новгороде, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 20 июля подрядная организация выполняла работы по разработке котлована. Во время обрушения первичной отделки тоннеля метрополитена рабочий получил травму головы, 32-летний мужчина погиб на месте происшествия. В настоящее время проводится расследование, назначена
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека).