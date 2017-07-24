Источник: Sputnik.by

Смертельное ДТП под Могилевом\: решается вопрос о возбуждении дела.

Автомобиль Opel Vectra, который врезался в дерево, был обнаружен рано утром 24 июля около деревни Ясенка Краснопольского района Могилевской области, сообщила представитель СК.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний подросток погиб на месте, а двое мужчин, водитель и второй пассажир, с тяжкими телесными повреждениями госпитализированы в Краснопольскую больницу», — рассказала Соленюк.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, отметила представитель СК.

Уже установлено, что ДТП произошло около часа ночи, а в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, который и обнаружил разбившийся автомобиль.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз. В том числе, устанавливается, был ли водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала Соленюк.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметила представитель СК.

По неподтвержденным пока данным, погибший подросток является пасынком водителя. Из поврежденного автомобиля его тело пришлось извлекать с помощью спецсредств МЧС.