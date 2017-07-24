Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Порошенко пригрозил Кремлю
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Машины смертников «Исламского государства»
14:52 (мск), источник: Sputnik.by

Смертельное ДТП под Могилевом: решается вопрос о возбуждении дела

Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях смертельного ДТП в Краснопольском районе, жертвой которого стал 15-летний подросток.

Источник: Sputnik.by

Смертельное ДТП под Могилевом\: решается вопрос о возбуждении дела.

Автомобиль Opel Vectra, который врезался в дерево, был обнаружен рано утром 24 июля около деревни Ясенка Краснопольского района Могилевской области, сообщила представитель СК.

Читайте также
Водитель микроавтобуса погиб при лобовом ДТП в Логойском районе

«В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний подросток погиб на месте, а двое мужчин, водитель и второй пассажир, с тяжкими телесными повреждениями госпитализированы в Краснопольскую больницу», — рассказала Соленюк.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, отметила представитель СК.

Уже установлено, что ДТП произошло около часа ночи, а в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, который и обнаружил разбившийся автомобиль.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз. В том числе, устанавливается, был ли водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала Соленюк.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметила представитель СК.

По неподтвержденным пока данным, погибший подросток является пасынком водителя. Из поврежденного автомобиля его тело пришлось извлекать с помощью спецсредств МЧС.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на людей
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь