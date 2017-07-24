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13:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье лжериелторы лишили шесть человек квартир и 3,5 млн рублей

Мошенники получали у потерпевших документы на жильё, которое позже продавали.

Жителей Губахи обвиняют в мошенничестве с квартирами. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 36-летняя женщина и 43-летний мужчина получали доступ к документам на жильё. Квартиры они позже продавали, а деньги от продажи забирали себе.

Сначала подельники находили горожан, которые хотели продать квартиры или нуждались в переселении из ветхого жилья. Представляясь риелторами, они предлагали помощь в оформлении необходимых документов. Получив согласие и необходимые бумаги, мошенники продавали квартиры. Собственники ничего от сделок не получали. Хозяева проданного жилья лишались и своих квадратных метров, и денег. В общей сложности, от действий пары пострадали шесть человек в возрасте от 26 до 69 лет. Общий ущерб превысил 3,5 млн рублей.

Расследование этого преступления завершено, уголовное дело направлено в суд.

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