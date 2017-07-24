Депутат сельского поселения Чайковского района осужден к 6 годам колонии за мошенничество

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, при получении выплат, совершенное в особо крупном размере).



Как сообщает пресс-служба СУ СКР, следствием и судом установлено, что, в 2014 году депутат, являясь главой фермерского хозяйства, в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной и краевой программ развития сельского хозяйства, под предлогом создания семейной животноводческой фермы на базе своего фермерского хозяйства, получил на условиях софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов грант на общую сумму 7 млн руб., обманув и злоупотребив при этом доверием должностных лиц администрации Чайковского муниципального района и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в том числе предоставив на рассмотрение соответствующих комиссий документы, часть из которых не соответствовала действительности и содержала ложные сведения.



После получения гранта, депутат не использовал средства гранта на развитие семейной животноводческой фермы, а в период с 25 июня 2014 года по 24 апреля 2015 года распорядился полученными денежными средствами в полном объеме по своему усмотрению на цели, не связанные с условиями предоставления гранта, чем причинил ущерб федеральному, краевому и местному бюджетам на общую сумму 7 млн руб.



В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество, принадлежащее осужденному, краевого и местного бюджетов грант на общую сумму 7 млн руб., для возмещения причиненного ущерба, а также для исполнения наказания в виде штрафа, которое назначено судом. Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Чайковскому району.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн руб. Кроме этого взыскано в бюджет Пермского кря для последующего возврата в бюджет Российской Федерации сумма ущерба в размере 2, краевого и местного бюджетов грант на общую сумму 7 млн руб., Сумма ущерба в 4 млн руб. была ранее взыскана с осужденного в порядке гражданского судопроизводства.