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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат сельского поселения Чайковского района осужден к 6 годам колонии за мошенничество

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату одного из сельских поселений Чайковского муниципального района Пермского края.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, при получении выплат, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, следствием и судом установлено, что, в 2014 году депутат, являясь главой фермерского хозяйства, в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной и краевой программ развития сельского хозяйства, под предлогом создания семейной животноводческой фермы на базе своего фермерского хозяйства, получил на условиях софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов грант на общую сумму 7 млн руб., обманув и злоупотребив при этом доверием должностных лиц администрации Чайковского муниципального района и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в том числе предоставив на рассмотрение соответствующих комиссий документы, часть из которых не соответствовала действительности и содержала ложные сведения.

После получения гранта, депутат не использовал средства гранта на развитие семейной животноводческой фермы, а в период с 25 июня 2014 года по 24 апреля 2015 года распорядился полученными денежными средствами в полном объеме по своему усмотрению на цели, не связанные с условиями предоставления гранта, чем причинил ущерб федеральному, краевому и местному бюджетам на общую сумму 7 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество, принадлежащее осужденному, краевого и местного бюджетов грант на общую сумму 7 млн руб., для возмещения причиненного ущерба, а также для исполнения наказания в виде штрафа, которое назначено судом. Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Чайковскому району.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн руб. Кроме этого взыскано в бюджет Пермского кря для последующего возврата в бюджет Российской Федерации сумма ущерба в размере 2, краевого и местного бюджетов грант на общую сумму 7 млн руб., Сумма ущерба в 4 млн руб. была ранее взыскана с осужденного в порядке гражданского судопроизводства.

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