Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до января 2018 года

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, по итогам очередного заседания 24 июля 2017 года суд принял решение продлить меры медицинского характера в отношении Москвина ещё на шесть месяцев. Решение вступает в силу через 10 суток со дня вынесения постановления. Напомним, что в ноябре 2016 года суд принял аналогичное решение.

Также напомним, что в октябре 2016 года суд отложил дело о продлении лечения Москвину на 24 ноября. Ранее медики ходатайствовали о продлении принудительного лечения до апреля 2017 года. Документ поступил из нижегородской государственной психиатрической больницы № 2, где Москвин проходит лечение, 4 октября 2016 года. Установленный до этого срок лечения закончился 7 октября.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили 28 «кукол» из тел усопших в квартире и гараже Москвина вечером 2 ноября 2011 года. Среди находок были в основном трупы девушек от 12 до 18 лет. По информации полиции, «куклы», «одетые во всевозможные наряды из бумаги и ткани, были аккуратно расставлены по всей квартире подозреваемого». По данному факту было возбуждено уголовное дело.