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13:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до января 2018 года

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до января 2018 года. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в суде 24 июля.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, по итогам очередного заседания 24 июля 2017 года суд принял решение продлить меры медицинского характера в отношении Москвина ещё на шесть месяцев. Решение вступает в силу через 10 суток со дня вынесения постановления. Напомним, что в ноябре 2016 года суд принял аналогичное решение.

Также напомним, что в октябре 2016 года суд отложил дело о продлении лечения Москвину на 24 ноября. Ранее медики ходатайствовали о продлении принудительного лечения до апреля 2017 года. Документ поступил из нижегородской государственной психиатрической больницы № 2, где Москвин проходит лечение, 4 октября 2016 года. Установленный до этого срок лечения закончился 7 октября.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили 28 «кукол» из тел усопших в квартире и гараже Москвина вечером 2 ноября 2011 года. Среди находок были в основном трупы девушек от 12 до 18 лет. По информации полиции, «куклы», «одетые во всевозможные наряды из бумаги и ткани, были аккуратно расставлены по всей квартире подозреваемого». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Обвинительный приговор Анатолию Москвину вынесен в мае 2012 года. Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение. После этого срок лечения неоднократно продлевался.

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