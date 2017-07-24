В Красноярске автобус ехал по встречке на мосту 777
В Красноярске водитель автобуса восьмого маршрута ехал по полосе встречного движения на мосту 777. Фотографии в социальной сети опубликовали очевидцы.
В Красноярске водитель автобуса восьмого маршрута ехал по полосе встречного движения на мосту 777. Фотографии в социальной сети опубликовали очевидцы.
На снимках видно, что автобус движется вдоль достаточно большого количества автомобилей.
В ГИБДД рассказали, что на мосту произошло ДТП, в результате чего образовался затор, и водитель автобуса таким образом решил объехать пробку.
Автоинспекторы проведут проверку и привлекут водителя автобуса ответственности.
Добавим, люди в ДТП на мосту не пострадали, движение на мосту нормализовалось.