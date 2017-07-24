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14:12 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске автобус ехал по встречке на мосту 777

В Красноярске водитель автобуса восьмого маршрута ехал по полосе встречного движения на мосту 777. Фотографии в социальной сети опубликовали очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимках видно, что автобус движется вдоль достаточно большого количества автомобилей.

В ГИБДД рассказали, что на мосту произошло ДТП, в результате чего образовался затор, и водитель автобуса таким образом решил объехать пробку.

Автоинспекторы проведут проверку и привлекут водителя автобуса ответственности.

Добавим, люди в ДТП на мосту не пострадали, движение на мосту нормализовалось.

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В Красноярске автобус ехал по встречке на мосту 777
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