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14:15 (мск), источник: Вести - Пермь

Виновник ДТП в участием главного педиатра Прикамья раскаялся

ДТП произошло 15 июля в деревне Гари.

Виновник ДТП, в котором пострадал главный педиатр Прикамья, раскаялся. Суд арестовал его до 15 сентября, сообщает издание «ВКурсе.ру». Экспертиза подтвердила, что в момент совершения ДТП молодой человек был пьян.

15 июля в деревне Гари водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в квадроцикл, на котором ехали главный педиатр Пермского края и его теща. Женщина погибла, мужчина пришел в себя только через два дня. Возбуждено уголовное дело.

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