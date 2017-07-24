В Башкирии стало известно о судьбе детей трагически погибших супругов Надыргуловых

«Сейчас все дети находятся в приюте в селе Исянгулово. Без родителей остались четверо несовершеннолетних мальчиков в возрасте от четырёх до семи лет. Сегодня весь день мы работаем с родственниками, ведутся переговоры по усыновлению. Один ребенок — инвалид, в отношении него решается вопрос по определению в специализированный интернат, — рассказала представитель администрации. — Тут соединились две семьи. У мужчины от первого брака двое сыновей, жена умерла четыре года назад. У его второй супруги тоже двое детей от первого брака. Их родной отец жив. Он работает на севере. С ним тоже состоялся разговор. Он выехал к детям, надеемся, что не откажется».