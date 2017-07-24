Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости
Интимная пластика в Великобритании помолодела
«Пытался лечиться»: СМИ узнали причину смерти миллионера Тарасова
Дачники попали под вторую «амнистию»
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Волочкова окунулась в море в откровенном купальнике - СМИ
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Машины смертников «Исламского государства»
14:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стало известно о судьбе детей трагически погибших супругов Надыргуловых

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане из-за трагического случая с родителями на реке Таналык в Хайбуллинском районе осиротели четверо детей.

Сейчас они находятся в приюте. Об этом агентству «Башинформ» сообщила заместитель главы администрации района по социальным вопросам Минзаля Баймурзина.

Читайте также
Появились фото с места гибели пропавшей семьи Надыргуловых из Башкирии

«Сейчас все дети находятся в приюте в селе Исянгулово. Без родителей остались четверо несовершеннолетних мальчиков в возрасте от четырёх до семи лет. Сегодня весь день мы работаем с родственниками, ведутся переговоры по усыновлению. Один ребенок — инвалид, в отношении него решается вопрос по определению в специализированный интернат, — рассказала представитель администрации. — Тут соединились две семьи. У мужчины от первого брака двое сыновей, жена умерла четыре года назад. У его второй супруги тоже двое детей от первого брака. Их родной отец жив. Он работает на севере. С ним тоже состоялся разговор. Он выехал к детям, надеемся, что не откажется».

В воскресенье, 23 июля, погибших супругов и их двухлетнего малыша похоронили.

В администрации района на этой неделе решится вопрос по сбору материальной помощи детям, оставшимся без родителей. О сборе средств в поддержку детей накануне вечером объявили общественники в соцсети.

Как сообщалось ранее, вечером 17 июля машина, в салоне которой находились супруги и маленький ребенок, скатилась в реку Таналык в Хайбуллинском районе, между селами Акъяр и Новый Зирган у Черного камня. 37-летний мужчина, его 29-летняя жена и ребенок погибли. Предположительная причина смерти — утопление.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на людей
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь