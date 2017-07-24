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13:56 (мск), источник: Новый Калининград

Жители Балтийска из-за утки подняли по тревоге экстренные службы

Горожане приняли птицу за человека.

В Балтийске горожане приняли утку за оказавшегося в воде человека и вызвали экстренные службы. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

В половину шестого вечера в воскресенье в центр обработки вызовов системы поступил вызов о том, что напротив кафе «Барракуда» в Балтийске, в воде рядом с буйком «барахтается» человек. По тревоге к месту происшествия были стянуты экстренные оперативные службы. Позже спасатели выяснили, что в воде находилась утка.

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