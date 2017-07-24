Жители Балтийска из-за утки подняли по тревоге экстренные службы

В Балтийске горожане приняли утку за оказавшегося в воде человека и вызвали экстренные службы. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

В половину шестого вечера в воскресенье в центр обработки вызовов системы поступил вызов о том, что напротив кафе «Барракуда» в Балтийске, в воде рядом с буйком «барахтается» человек. По тревоге к месту происшествия были стянуты экстренные оперативные службы. Позже спасатели выяснили, что в воде находилась утка.