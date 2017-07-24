Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции, в результате нападения пять человек пострадали, двое серьезно.

Издание Blick утверждает, что нападавший, личность которого пока не установлена, атаковал людей с бензопилой. После атаки ему удалось скрыться. Полиция перекрыла центр Шаффхаузена и начала поиски преступника.