Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии
В Швейцарии неизвестный с бензопилой атаковал людей в центре города Шаффхаузен на востоке страны. В результате несколько человек были ранены.
В Швейцарии неизвестный с бензопилой атаковал людей в центре города Шаффхаузен на востоке страны. В результате несколько человек были ранены.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции, в результате нападения пять человек пострадали, двое серьезно.
Издание Blick утверждает, что нападавший, личность которого пока не установлена, атаковал людей с бензопилой. После атаки ему удалось скрыться. Полиция перекрыла центр Шаффхаузена и начала поиски преступника.
Мотивы нападения пока неизвестны.