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14:02 (мск), источник: РБК

Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

В Швейцарии неизвестный с бензопилой атаковал людей в центре города Шаффхаузен на востоке страны. В результате несколько человек были ранены.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции, в результате нападения пять человек пострадали, двое серьезно.

Издание Blick утверждает, что нападавший, личность которого пока не установлена, атаковал людей с бензопилой. После атаки ему удалось скрыться. Полиция перекрыла центр Шаффхаузена и начала поиски преступника.

Мотивы нападения пока неизвестны.

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