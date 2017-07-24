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16:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-мэр Усть-Илимска Приангарья попросил суд отправить дело о взятках на доследование

Владимир Ташкинов считает, что ни одного прямого доказательства его виновности не представлено.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывший мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов при рассмотрении апелляции на приговор суда первой инстанции попросил Иркутский областной суд отправить уголовное дело в отношении него на доследование, так как ни одного прямого доказательства его виновности не представлено. Об этом он заявил во время последнего слова сегодня, 24 июля, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Владимир Ташкинов считает, что уголовное дело было сфабриковано заинтересованными лицами. Прямых доказательств его виновности не представлено.

«Суд первой инстанции проигнорировал показания 42-х свидетелей и поверил показанию только одного свидетеля. И вынес мне такое суровое наказание», — говорит он.

Владимир Ташкинов также попросил суд учесть состояние его здоровья и возраст. Ему требуется срочная операция на коленных суставах.

Коллегия Иркутского областного суда удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по апелляции Владимира Ташкинова.

В случае если суд не изменит приговор суда первой инстанции, то обвиняемый будет обжаловать приговор в Кассационном и Верховном суде.

Оглашение приговора состоится 26 июля.

Напомним, бывший мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов, осужденный за взятки на 11 лет колонии, попросил Иркутский областной суд оправдать его. Рассмотрение апелляционной жалобы началось 26 июня.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Усть-Илимский городской суд приговорил бывшего мэра города Владимира Ташкинова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в размере более 11 млн рублей.

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