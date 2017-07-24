Экс-мэр Усть-Илимска Приангарья попросил суд отправить дело о взятках на доследование
Владимир Ташкинов считает, что ни одного прямого доказательства его виновности не представлено.
Владимир Ташкинов считает, что ни одного прямого доказательства его виновности не представлено.
Бывший мэр
Владимир Ташкинов считает, что уголовное дело было сфабриковано заинтересованными лицами. Прямых доказательств его виновности не представлено.
«Суд первой инстанции проигнорировал показания 42-х свидетелей и поверил показанию только одного свидетеля. И вынес мне такое суровое наказание», — говорит он.
Владимир Ташкинов также попросил суд учесть состояние его здоровья и возраст. Ему требуется срочная операция на коленных суставах.
Коллегия Иркутского областного суда удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по апелляции Владимира Ташкинова.
В случае если суд не изменит приговор суда первой инстанции, то обвиняемый будет обжаловать приговор в Кассационном и Верховном суде.
Оглашение приговора состоится 26 июля.
Напомним, бывший мэр
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что