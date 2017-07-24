Жители обрушенного дома на Каменноостровском: Скажите нам фамилию того, кто все это устроил!
Дом в Петроградском районе обрушился 22 июля. Жителей расселили в резервный фонд, а виновник обвала так и не появился.
Дом в Петроградском районе обрушился 22 июля. Жителей расселили в резервный фонд, а виновник обвала так и не появился.
Две минуты на эвакуацию
— Мы не знаем, как себя поведет здание, — объясняет подполковник подразделения федеральной противопожарной службы Александр Герасименко, — сейчас проводят экспертизу о возможности нахождения там людей. Пока мы не можем голословно говорить, что конкретно было нарушено и разрушено — экспертиза покажет.
В доме 1910 года постройки произошел обвал. Вечером 22 июля жители услышали резкий хлопок. Со стен и потолка посыпалась штукатурка, разбежались трещины, пол заметно осел вниз. Всему виной ремонт в коммуналке на втором этаже. Там обвалилась часть в одной из несущих стен,
— Зашла полиция, сказала, что у нас две минуты на сборы. Я вышла в одном халате. Это просто ужас! Сейчас мы ждем, что будет дальше, но нам никто ничего не говорит. Мы хотим понять, накажут ли этого человека, который нам все это устроил. Пусть хоть фамилию его назовут! — возмущается Юлия Доленская, жительница разрушенного дома.
Разрушения продолжаются
Несмотря на то, что внешне дом выглядит вполне обычно, внутри штукатурка продолжает падать, а стены продолжают разъезжаться. Наталья Ненашева живет в квартире на третьем этаже, аккурат над местом аварии. Ее жилье пострадало больше всего. Сегодня она в очередной раз возвращается в дом, чтобы забрать часть своих вещей.
— Там продолжает все рушиться. В коридоре уже больше штукатурки отлетело, но дырок в полу нет. Шкаф у нас пошел наискосок, посуда пока не бита, сервант стоит. Моя комната находится прямо у дверей, меня привязали веревками, дали каску, и я прошла. А как соседи дальше будут идти, не знаю. Там уже страшно по полу ходить, — говорит Наталья.
Внутрь жильцов пускают в сопровождении спасателя и только на 10 минут. Вынесут пару мешков за раз со всем необходимым, и снова уходят к местам временного пристанища. Про зимние вещи и технику пока даже не думают, да и цветы на подоконниках стоят неполитыми.
В нашем доме появился замечательный сосед
Пятикомнатную коммуналку на втором этаже уже признавали аварийной. Десять лет назад жильцов расселили, а потом квартира снова пошла на продажу. Новый сосед выкупил ее около полугода назад и сразу начал ремонт. По словам местных жителей, сносил все стены внутри.
— Он ходил тут с важным видом, говорил, что после ремонта все будет в идеальном состоянии. Красовался перед нами. А сам окна открывал зимой нараспашку, что у нас трубы промерзали, пыль была постоянно — короче говоря, вел себя
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