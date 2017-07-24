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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители обрушенного дома на Каменноостровском: Скажите нам фамилию того, кто все это устроил!

Дом в Петроградском районе обрушился 22 июля. Жителей расселили в резервный фонд, а виновник обвала так и не появился.

Источник: Комсомольская правда

Две минуты на эвакуацию

Двор-колодец на Каменноостровском, 57 оцеплен бело-красной лентой. «Вход воспрещен» — гласит табличка. За лентой пора полицейских и сотрудников МЧС. Попасть внутрь можно только по паспортам с пропиской.

— Мы не знаем, как себя поведет здание, — объясняет подполковник подразделения федеральной противопожарной службы Александр Герасименко, — сейчас проводят экспертизу о возможности нахождения там людей. Пока мы не можем голословно говорить, что конкретно было нарушено и разрушено — экспертиза покажет.

Источник: Комсомольская правда

В доме 1910 года постройки произошел обвал. Вечером 22 июля жители услышали резкий хлопок. Со стен и потолка посыпалась штукатурка, разбежались трещины, пол заметно осел вниз. Всему виной ремонт в коммуналке на втором этаже. Там обвалилась часть в одной из несущих стен, из-за чего и началось обрушение дома. Жителей срочно начали эвакуировать.

— Зашла полиция, сказала, что у нас две минуты на сборы. Я вышла в одном халате. Это просто ужас! Сейчас мы ждем, что будет дальше, но нам никто ничего не говорит. Мы хотим понять, накажут ли этого человека, который нам все это устроил. Пусть хоть фамилию его назовут! — возмущается Юлия Доленская, жительница разрушенного дома.

Источник: Комсомольская правда

Кто-то поехал к родственникам, кто-то — на дачу. Остальных поселили в домах маневренного фонда. Правда, внутри там нет ни холодильников, ни телевизоров, и по одной ванне и туалету на несколько семей.

Разрушения продолжаются

Несмотря на то, что внешне дом выглядит вполне обычно, внутри штукатурка продолжает падать, а стены продолжают разъезжаться. Наталья Ненашева живет в квартире на третьем этаже, аккурат над местом аварии. Ее жилье пострадало больше всего. Сегодня она в очередной раз возвращается в дом, чтобы забрать часть своих вещей.

— Там продолжает все рушиться. В коридоре уже больше штукатурки отлетело, но дырок в полу нет. Шкаф у нас пошел наискосок, посуда пока не бита, сервант стоит. Моя комната находится прямо у дверей, меня привязали веревками, дали каску, и я прошла. А как соседи дальше будут идти, не знаю. Там уже страшно по полу ходить, — говорит Наталья.

Источник: Комсомольская правда

Внутрь жильцов пускают в сопровождении спасателя и только на 10 минут. Вынесут пару мешков за раз со всем необходимым, и снова уходят к местам временного пристанища. Про зимние вещи и технику пока даже не думают, да и цветы на подоконниках стоят неполитыми.

В нашем доме появился замечательный сосед

Пятикомнатную коммуналку на втором этаже уже признавали аварийной. Десять лет назад жильцов расселили, а потом квартира снова пошла на продажу. Новый сосед выкупил ее около полугода назад и сразу начал ремонт. По словам местных жителей, сносил все стены внутри.

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— Он ходил тут с важным видом, говорил, что после ремонта все будет в идеальном состоянии. Красовался перед нами. А сам окна открывал зимой нараспашку, что у нас трубы промерзали, пыль была постоянно — короче говоря, вел себя по-хамски. Говорят, ему сейчас позвонили, а он брякнул, что на отдыхе где-то и трубку бросил, — рассказал корреспонденту «КП» житель дома, пожелавший остаться неизвестным.

Личность горе-жильца правоохранительные органы тоже не называют. Зато уже точно известно, что следователи завели уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петроградского района, они взяли это дело под свой контроль и проверят действия и жилищных органов, и чиновников, которые должны контролировать стройку по этому адресу.

Источник: Комсомольская правда
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