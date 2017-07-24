Таксист избил и ограбил омича за просьбу о скидке в несколько рублей
Между таксистом и клиентом завязалась драка, в ходе которой пассажир лишился телефона.
Между таксистом и клиентом завязалась драка, в ходе которой пассажир лишился телефона.
Очередной скандал между таксистом и клиентом в Омске случился вчера ночью около 3:30 на улице Гашека.
24-летний парень возвращался домой на такси. Подъехав к дому, он обнаружил, что ему не хватает для оплаты поездки нескольких рублей. Парень попросил о скидке, на что получил отказ и требование оплатить поездку полностью.
Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого таксист избил клиента и выхватил у него телефон Huawei Honor, после чего был таков.
Пострадавший парень поспешил обратиться в полицию, на помощь которой пришли сотрудники Росгвардии. Получив от парня приметы таксиста, бойцы отправились на его поиски, вскоре увенчавшиеся успехом.
Росгвардейцы забрали у 34-летнего водителя похищенный телефон, а самого таксиста передали в руки полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.