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14:37 (мск), источник: Om1.ru

Таксист избил и ограбил омича за просьбу о скидке в несколько рублей

Между таксистом и клиентом завязалась драка, в ходе которой пассажир лишился телефона.

Очередной скандал между таксистом и клиентом в Омске случился вчера ночью около 3:30 на улице Гашека.

24-летний парень возвращался домой на такси. Подъехав к дому, он обнаружил, что ему не хватает для оплаты поездки нескольких рублей. Парень попросил о скидке, на что получил отказ и требование оплатить поездку полностью.

Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого таксист избил клиента и выхватил у него телефон Huawei Honor, после чего был таков.

Пострадавший парень поспешил обратиться в полицию, на помощь которой пришли сотрудники Росгвардии. Получив от парня приметы таксиста, бойцы отправились на его поиски, вскоре увенчавшиеся успехом.

Росгвардейцы забрали у 34-летнего водителя похищенный телефон, а самого таксиста передали в руки полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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