Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
«Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
Волочкова окунулась в море в откровенном купальнике - СМИ
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Машины смертников «Исламского государства»
15:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Незаконно получивший в кредит 126 млн рублей воронежец отправится в колонию на 3 года

Мошенническую схему вскрыли сотрудники УФСБ.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежец отправится на 3 года в колонию-поселение за незаконное получение 11 кредитов на сумму от 5 до 50 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ в понедельник, 24 июля. Общая задолженность по кредитам превысила 126,2 млн рублей.

По данным силовиков, 39-летний учредитель и гендиректор ООО «Торгово-промышленный комплекс Каргил» предоставил в поворинский филиал «Россельхозбанка» ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. За 2011−2014 годы предприниматель получил 11 кредитов под различные нужды предприятия.

Оперативники раскрыли преступную схему в январе 2016 года. За незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) мужчине грозило до 5 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на людей
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь