Незаконно получивший в кредит 126 млн рублей воронежец отправится в колонию на 3 года
Мошенническую схему вскрыли сотрудники УФСБ.
Мошенническую схему вскрыли сотрудники УФСБ.
Воронежец отправится на 3 года в
По данным силовиков, 39-летний учредитель и гендиректор ООО «Торгово-промышленный комплекс Каргил» предоставил в поворинский филиал «Россельхозбанка» ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. За 2011−2014 годы предприниматель получил 11 кредитов под различные нужды предприятия.
Оперативники раскрыли преступную схему в январе 2016 года. За незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) мужчине грозило до 5 лет лишения свободы.