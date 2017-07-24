Незаконно получивший в кредит 126 млн рублей воронежец отправится в колонию на 3 года

Источник: Вести - Воронеж

Воронежец отправится на 3 года в колонию-поселение за незаконное получение 11 кредитов на сумму от 5 до 50 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ в понедельник, 24 июля. Общая задолженность по кредитам превысила 126,2 млн рублей.

По данным силовиков, 39-летний учредитель и гендиректор ООО «Торгово-промышленный комплекс Каргил» предоставил в поворинский филиал «Россельхозбанка» ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. За 2011−2014 годы предприниматель получил 11 кредитов под различные нужды предприятия.