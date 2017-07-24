Нижнетагильский депутат доставлен в Екатеринбург с открытой травмой головы

Депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Галахов в тяжелом состоянии доставлен в центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга.

22 июля в ДТП под Кировградом он получил открытую черепно-мозговую травму. Депутат во время аварии был на квадроцикле, передает «Уралинформбюро».

Изначально Галахов был доставлен в местную больницу. Однако, благодаря помощи депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина, спустя непродолжительное время был переведен в уральскую столицу.