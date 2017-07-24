Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости
Журналист рассказал о пытках в психоневрологическом интернате
«Пытался лечиться»: СМИ узнали причину смерти миллионера Тарасова
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Машины смертников «Исламского государства»
14:43 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске пьяная дочь вытолкала мать на козырек балкона и заставляла спрыгнуть

Едва не закончилась трагедией семейная ссора в Металлургическом районе Челябинска. Пьяная дочь вытолкала мать на козырек балкона и заставляла спрыгнуть.

Ссора разыгралась в одном из домов, расположенных по улице Дегтярева. По словам очевидцев, дочь женщины была пьяная. Она кидалась на мать с ножом и грозилась прирезать.

«Она пьяная. Там был ребенок, который рассказал, что мама начала кидаться на бабушку с ножом и сказала лезь либо прирежу», — пишет в социальной сети Анастасия Павлова.

«Офигеть. На 2 этаж залезла, а если бы упала!», -пишет Анна Дехтярёва-Шустова.

«Её, угрожая ножом, пьяная дочь заставляла спрыгнуть», — комментирует пользователь под ником Ева Стефу.

«От наркоты у нее уже крыша едет. Не только мать от нее страдает. Она вообще не адекватная. Всю ночь орала во дворе», — написала Светлана Жилина.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, с женщиной ничего не случилось. С помощью автолестницы женщину с козырька сняли спасатели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Горздрав: Сотрудники учреждений образования и здравоохранения принимают все меры для недопущения распространения менингита
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на людей
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь