В Челябинске пьяная дочь вытолкала мать на козырек балкона и заставляла спрыгнуть

Ссора разыгралась в одном из домов, расположенных по улице Дегтярева. По словам очевидцев, дочь женщины была пьяная. Она кидалась на мать с ножом и грозилась прирезать.

«Она пьяная. Там был ребенок, который рассказал, что мама начала кидаться на бабушку с ножом и сказала лезь либо прирежу», — пишет в социальной сети Анастасия Павлова.

«Офигеть. На 2 этаж залезла, а если бы упала!», -пишет Анна Дехтярёва-Шустова.

«Её, угрожая ножом, пьяная дочь заставляла спрыгнуть», — комментирует пользователь под ником Ева Стефу.

«От наркоты у нее уже крыша едет. Не только мать от нее страдает. Она вообще не адекватная. Всю ночь орала во дворе», — написала Светлана Жилина.

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