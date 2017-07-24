В Челябинске пьяная дочь вытолкала мать на козырек балкона и заставляла спрыгнуть
Едва не закончилась трагедией семейная ссора в Металлургическом районе Челябинска. Пьяная дочь вытолкала мать на козырек балкона и заставляла спрыгнуть.
Едва не закончилась трагедией семейная ссора в Металлургическом районе Челябинска. Пьяная дочь вытолкала мать на козырек балкона и заставляла спрыгнуть.
Ссора разыгралась в одном из домов, расположенных по улице Дегтярева. По словам очевидцев, дочь женщины была пьяная. Она кидалась на мать с ножом и грозилась прирезать.
«Она пьяная. Там был ребенок, который рассказал, что мама начала кидаться на бабушку с ножом и сказала лезь либо прирежу», — пишет в социальной сети Анастасия Павлова.
«Офигеть. На 2 этаж залезла, а если бы упала!», -пишет Анна
«Её, угрожая ножом, пьяная дочь заставляла спрыгнуть», — комментирует пользователь под ником Ева Стефу.
«От наркоты у нее уже крыша едет. Не только мать от нее страдает. Она вообще не адекватная. Всю ночь орала во дворе», — написала Светлана Жилина.
К счастью, с женщиной ничего не случилось. С помощью автолестницы женщину с козырька сняли спасатели.