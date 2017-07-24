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14:37 (мск), источник: РИА Новости

Под Ростовом арестовали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Ростовской области, задержанный признал свою вину, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в пятницу в Константиновском районе Ростовской области девочка вышла из дома и исчезла. В результате поисков в субботу, примерно в километре от места жительства ребенка, в зарослях кустарника было обнаружено ее тело. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний житель Константиновского района, проживающий по соседству с ребенком.

«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следователь уже допросил мужчину об обстоятельствах преступления, с его участием проведена проверка показаний на месте. «Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью», — добавили в СУСК.

Назначено проведение судебно-медицинских, молекулярно-генетических и иных криминалистических экспертиз.

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