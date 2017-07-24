Под Ростовом арестовали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Ранее сообщалось, что в пятницу в Константиновском районе Ростовской области девочка вышла из дома и исчезла. В результате поисков в субботу, примерно в километре от места жительства ребенка, в зарослях кустарника было обнаружено ее тело. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний житель Константиновского района, проживающий по соседству с ребенком.