Под Ростовом арестовали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Ростовской области, задержанный признал свою вину, сообщает
КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Ростовской области, задержанный признал свою вину, сообщает
Ранее сообщалось, что в пятницу в Константиновском районе Ростовской области девочка вышла из дома и исчезла. В результате поисков в субботу, примерно в километре от места жительства ребенка, в зарослях кустарника было обнаружено ее тело. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний житель Константиновского района, проживающий по соседству с ребенком.
«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Следователь уже допросил мужчину об обстоятельствах преступления, с его участием проведена проверка показаний на месте. «Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью», — добавили в СУСК.
Назначено проведение