У Королевских ворот столкнулись «Жигули» и «Шкода»

На перекрестке Литовского вала и ул. Гагарина в областном центре столкнулись два легковых автомобиля. Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». У Королевских ворот столкнулись автомобили «Шкода» и «ВАЗ 2106». Участники аварии перекрыли правую полосу движения, сильно затруднив правый поворот на Литовский вал.