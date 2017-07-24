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14:35 (мск), источник: Новый Калининград

У Королевских ворот столкнулись «Жигули» и «Шкода»

По предварительной информации, никто не пострадал.

На перекрестке Литовского вала и ул. Гагарина в областном центре столкнулись два легковых автомобиля. Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». У Королевских ворот столкнулись автомобили «Шкода» и «ВАЗ 2106». Участники аварии перекрыли правую полосу движения, сильно затруднив правый поворот на Литовский вал.

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