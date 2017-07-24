В ДТП на трассе Полесск — Большаково погиб мотоциклист

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Днём в воскресенье, 23 июля, на трассе Полесск — Большаково произошла авария, в которой погиб человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На 33-м километре автодороги водитель «Ямахи» не справился с управлением при выполнении обгона на правостороннем закруглении. Мотоцикл вылетел с проезжей части и врезался в дерево: от полученных травм мужчина скончался.

В тот же день на территории региона зафиксировали ещё четыре аварии с пострадавшими. В 14:00 на трассе Зеленоградск — Приморск водитель «Кавасаки» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчину госпитализировали.

В 20:17 на улице Кирова в Черняховске водитель «Пежо» при объезде припаркованных автомобилей выехал на «встречку» и врезался в «Ниссан». После этого виновник ДТП допустил столкновение со стоящим «Доджем». В результате водитель и пассажир «Ниссана», а также пассажир «Пежо» получили ранения.

В 20:50 в поселке Семёново Гвардейского округа мужчина за рулём «Форда» врезался в дерево. Госпитализирована женщина-пассажир.

В 02:15 на Южном обходе водитель БМВ не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в дерево. Виновник ДТП и пассажир получили ранения.

Ещё восемь аварий с пострадавшими зафиксировали в субботу, 22 июля.

В 04:15 на улице Ленинградской в Нестерове 20-летний водитель скутера «Балтмоторс» без прав врезался в ограждение. Мужчину госпитализировали.

В 08:30 на улице Куйбышева в Калининграде пострадал 33-летний велосипедист. Мужчина попал под колёса «Фольксвагена», который поворачивал налево.

В 11:25 на Балтийском шоссе женщина за рулём «Мазды» при выезде со второстепенной допустила столкновение с «Рено». Травмы получили оба водителя.

В 13:00 на десятом километре автодороги Переславское — Круглово 30-летний водитель мотоцикла «Сузуки» врезался в «Ауди А6». Мужчина получил ранения.

В 13:50 на улице Невского в Калининграде 75-летняя женщина упала в рейсовом автобусе МАЗ. Пенсионерка травмирована.

В 16:20 на 84-м километре автодороги Калининград — Нестеров водитель автомобиля «Ауди А6» при выполнении обгона врезался в ГАЗ, который следовал в попутном направлении и приступил к повороту налево. Мужчина за рулём российского автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир «Ауди А6» получили ранения.

В 21:15 на втором километре дороги Калининград — Голубево — Полевое водитель микроавтобуса «Фольксваген» сбил 38-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.

В 21:50 на Правой набережной в Калининграде нетрезвый водитель «Фольксваген» выехал на встречную полосу движения и врезался в «Тойоту». Виновник ДТП получил телесные повреждения.