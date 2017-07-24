Директору нижегородского ЧОПа грозит до трех лет лишения свободы
Он задолжал своим работникам свыше 250 тысяч рублей.
Он задолжал своим работникам свыше 250 тысяч рублей.
Руководитель частной охранной организации «Святогор-НН» не выплачивал работникам заработную плату, общая сумма задолженности которой составила свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщает
Установлено, что в кассе предприятия имелись средства, для выплаты долга по заработной плате, но руководство решило использовать эти деньги для решения текущих финансовых вопросов предприятия.
После вмешательства органов прокуратуры и возбуждения уголовного дела, которое 30. 06. 2017 было направлено в суд, задолженность была погашена в полном объеме.