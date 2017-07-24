Директору нижегородского ЧОПа грозит до трех лет лишения свободы

Руководитель частной охранной организации «Святогор-НН» не выплачивал работникам заработную плату, общая сумма задолженности которой составила свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что в кассе предприятия имелись средства, для выплаты долга по заработной плате, но руководство решило использовать эти деньги для решения текущих финансовых вопросов предприятия.