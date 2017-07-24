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15:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Директору нижегородского ЧОПа грозит до трех лет лишения свободы

Он задолжал своим работникам свыше 250 тысяч рублей.

Руководитель частной охранной организации «Святогор-НН» не выплачивал работникам заработную плату, общая сумма задолженности которой составила свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что в кассе предприятия имелись средства, для выплаты долга по заработной плате, но руководство решило использовать эти деньги для решения текущих финансовых вопросов предприятия.

После вмешательства органов прокуратуры и возбуждения уголовного дела, которое 30. 06. 2017 было направлено в суд, задолженность была погашена в полном объеме.

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