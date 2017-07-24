Двое казахстанцев без вести пропали в Египте
По данным пользователя Facebook Айбола Исабека, казахстанцы Канат Берик и Еламан Жазылхан вылетели 11 июля в Египет, передает «NewTimes.kz».
По данным пользователя Facebook Айбола Исабека, казахстанцы Канат Берик и Еламан Жазылхан вылетели 11 июля в Египет, передает «NewTimes.kz».
Об этом мужчина написал на своей странице.
По его словам, казахстанцы сначала вылетели из Алматы в Шарджу, а оттуда отправились в Александрию.
«По приезду они отметились в посольстве РК, а 20 июля перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся», — написал Айбол Исабек.
В МИД РК информацию прокомментируют позже.