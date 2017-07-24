Двое казахстанцев без вести пропали в Египте

Источник: Newtimes.kz

Об этом мужчина написал на своей странице.

По его словам, казахстанцы сначала вылетели из Алматы в Шарджу, а оттуда отправились в Александрию.

«По приезду они отметились в посольстве РК, а 20 июля перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся», — написал Айбол Исабек.