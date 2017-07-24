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14:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пропавший 10 дней назад Юрий Никифоров найден мертвым

В Башкирии было найдено тело пропавшего 10 дней назад 51-летнего Юрия Никифорова. Об этом сообщает дочь погибшего.

14 июля уфимец отправился на рыбалку к реке Дема, в районе деревень Кучумово и Кара-Якупово. Машину и личные вещи нашли быстро, но тела Юрия найти никак не могли.

В субботу стало известно о том, что тело пропавшего найдено водолазами, и он утонул.

ProUfu.ru приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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