В Уфе пропавший 10 дней назад Юрий Никифоров найден мертвым
В Башкирии было найдено тело пропавшего 10 дней назад 51-летнего Юрия Никифорова. Об этом сообщает дочь погибшего.
В Башкирии было найдено тело пропавшего 10 дней назад 51-летнего Юрия Никифорова. Об этом сообщает дочь погибшего.
14 июля уфимец отправился на рыбалку к реке Дема, в районе деревень Кучумово и
В субботу стало известно о том, что тело пропавшего найдено водолазами, и он утонул.
ProUfu.ru приносит соболезнования родным и близким погибшего.