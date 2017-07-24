Следком проводит проверку по факту гибели двух девочек под Чистополем

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Вечером 22 июля 2017 года в пруду села Кутлушкино Чистопольского района во время купания утонули две девочки в возрасте 14 и 16 лет, СКР проводит доследственную проверку, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным три девочки и двое юношей пришли поплавать на пруд, купание в котором запрещено. В воде у девочек, предположительно, случились судороги и они стали тонуть. Юноши смогли спасти лишь одну из трех девочек.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.